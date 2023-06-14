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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مقرر لجنة الصناعة : العمالة الفنية من أهم مدخلات الإنتاج الوطني

المهندس بهاء ديمتري
المهندس بهاء ديمتري

‏قال المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة في الحوار الوطني، خلال فاعليات المؤتمر الوطني للشباب، إن مصر الآن لديها بنية تحتية قوية عبارة عن آلاف الكيلومترات في عموم مصر كلها وبنية تحتية من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونعمل على تطويرها.

وتابع بهاء ديمتري أن لدينا بنية قوية في قطاع مصرفي قوي قادر على تلبية احتياجات المستثمرين ورجال الأعمال، ولدينا عمالة فنية ذات تكلفة بسيطة منافسة، وبالطبع تحتاج إلى الكثير من المهارات العلمية الحديثة، ولكن الحدث الذي نشهده اليوم يؤكد ذلك وهو تفقد الرئيس السيسي جامعة برج العرب التكنولوجية التطبيقية وهذا اتجاه محمود جدا من الدولة لإدخال نوع من أنواع التعليم.

 

 مدخلات الصناعة الوطنية 

 

وأضاف أن العمالة الفنية من أهم مدخلات الصناعة الوطنية لا تقل عن أهمية المواد الخام، مؤكدا أن خلال كل هذه الأزمات التي مرت بها مصر الصناعة الوطنية لم تتأثر ولم يحدث نقص في أي شيء سواء في أدوية او منتجات غذائية أو أجهزة كهربائية رغم ان مصر مرت بفترات صعبة مثل فترة كورونا.

الصناعة للشباب بهاء ديمتري لجنة الصناعة الحوار الوطني

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