تكريم أفضل 3 مشروعات مجتمعية في الحفل الختامي لفرق الجوالة بكفر الشيخ

شهد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الحفل الختامي لفرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب بإشراف نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وبحضور مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب وعبد الفتاح الوكيل، المشرف العام على النشاط الكشفي بالمديرية، عقب انتهاء أعمال لجنة التحكيم.



وجرى تحديد المراكز الثلاثة الأولى الفائزة وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وكرم وكيل وزارة الشباب والرياضة، مركز شباب خليج بحري الحاصل على المركز الأول باختيار لجنة التحكيم كأفضل مشروعا مجتمعيا عن زراعة الأسطح كمشروع تنموي مستدام، كما كرم مركز شباب إبشان الحائز على المركز الثاني عن إدارة المشروع عبر أبليكشن موبايل صممه الشباب المشارك ومركز شباب كوم الحجر كمركز ثالث الذي قدم "مشروع فصل القمامة مستخدماً البراميل البلاستيكية" كما كرم مديري الإدارات الفرعية ومنسقي النشاط الكشفي بالإدارات الفرعية.

أشادت لجنة التحكيم بعروض الإدارات المقدمة وتنظيم الحفل الختامي وخروجه بالشكل اللائق بالمحافظة، الحدث السنوي لملتقى الأنشطة الكشفية والإرشادية، الحفل الختامي أقيم بحضور عدد 15 فرقة للجوالة والجوالات من مراكز الشباب وهم "مسير، زغلول أبو زيد، إبشان، بيلا، قزمان، قبريط، خليج بحري، شباس الشهداء، الصافية، كوم الحجر، الإيمان، تيدا، العيسوية، أبو منيسي، الضبعة" وتنفيذ مصطفى الخطيب، منسق النشاط الكشفي بالمديرية.

جاء ذلك بحضور لجنة التحكيم المكونة من الدكتور أحمد وجيه الدسوقي الأستاذ الدكتور بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية وعبير عبد الحميد استشاري التنمية وشوقي سيف القائد الكشفي ومتابعة الدكتورة لمياء درغام مدير عام إدارة البرامج الكشفية والإرشادية بوزارة الشباب والرياضة.