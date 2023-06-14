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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ تستضيف البرنامج التدريبي للمتقدمين بالدورة الثانية لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، انعقاد البرنامج التدريبي لمتقدمي الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات ( كفر الشيخ -الغربية - المنوفية)، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام محافظة كفر الشيخ.

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جاء ذلك بحضور محمد رأفت ، معاون محافظ كفر الشيخ، ومنسق عام اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء الذكية، ووسام غانم، مسئول التواصل بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقررة المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ  وعضو اللجنة التنفيذية للمبادرة بكفر الشيخ، وممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد قطب رئيس فرع جهاز شئون البيئة بالغربية.


وتناول البرنامج التدريبى، استعراض المعايير الخاصة بالمبادرة ومناقشة آليات تقييم المشروعات، واستعراض المكون الذكى وأهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة من خلال الذكاء الاصطناعى والاستشعار عن بعد، ومعالجة البيانات الضخمة، واستخدام تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ونظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة إلى التعريف بالمكون الأخضر بما يتضمن الاستدامة واستخدامات الطاقة، وإدارة المخلفات، وتطبيقات الاقتصاد الدوار، والتكيف مع التغيرات المناخية، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، وكذلك مناقشة مشاركة المرأة، وكيفية استهداف السيدات لتعزيز دورهم فى الانتقال للاقتصاد الأخضر، ومعرفة احتياجات المرأة وبناء القدرات للعاملين والمستفيدين من المبادرة،

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بقضية تغير المناخ والحماية من مخاطره، وتؤكد على أهمية المشروعات الخضراء في الحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل مستقبل الأجيال القادمة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة بدأت تنفيذ أعمال الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتى أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022 ، ويجري تلقى طلبات المشروعات المقدمة من كافة الجهات، مؤكداً أن الدولة بإطلاقها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية تهدف إلى خلق حالة حراك مجتمعي وتحفيزي فى إطار التوجه لتمكين القطاع الخاص والشباب والمرأة ، وللتأكيد على أهمية المشروعات الخضراء والذكية في مختلف مناحى الحياة.

وأضاف عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية،  وجرى عقد عدد كبير من الندوات التعريفية بالمبادرة، ونشر اعلانات تعريفية بالمبادرة فى الشوارع والميادين وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للوصول لكافة الفئات المستهدفة وحثها على المشاركة فى المبادرة التى بدأ التقديم لها فى الأول من أبريل الجارى ويستمر حتى نهاية شهر يونيو 2023 من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.sgg.eg.

وأضاف محمد رأفت ، معاون محافظ كفر الشيخ، منسق عام اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء الذكية، أن المبادرة تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتحافظ على الموارد الطبيعية، علاوة على المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التي تتناول حلول لقضايا الأمن الغذائي والأمن المائي والتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.

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