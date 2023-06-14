فخري الفقي: الرئيس وضع اليوم النقاط على الحروف بشأن تحرير سعر الصرف

علق الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشأن سعر الصرف.

وأكد فخرى الفقى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “من مصر”، المذاع عبر قناة “سى بى سى”، أن الرئيس وضع اليوم النقاط على الحروف بشأن تحرير سعر الصرف.



تحرير سعر الصرف

وأوضح فخرى الفقى أن تحرير سعر الصرف مرة أخرى سيؤدى إلى مزيد من الغلاء لا يستطيع المواطن المصري تحمله.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: أن الرئيس أكد أنه هناك مرونة في سعر الصرف طالما لا يمس المواطن البسيط لأن الفترة القادمة لا تتحمل تخفيض سعر الصرف إطلاق.