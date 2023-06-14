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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي يكشف سبب زيادة أسعار اللحوم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس السيسي، تدخل الحكومة في سعر الصرف لتثبيت سعر الدولار، وأن مصر ثبتت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عبر إيداع الدولار في السوق والتدخل في سعر الصرف، ثم الحفاظ على قيمة الجنيه، لأن الأمر يتعلق بحياة المواطنين والأمن القومي.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في المؤتمر الوطني للشباب بـ الإسكندرية أن "تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لو هيأثر على المصريين بلاش، حتى لو هيتعارض مع مطالب صندوق النقد".

وأوضح الرئيس أن الدولة لن تتحرك إلى الأمام إلا بتقليل فجوة الاستيراد والدولار، وأن مصر تحتاج متطلبات بنحو 90 مليار دولار سنويا من أجل شراء احتياجات المواطنين من الخارج.

مصر لا تصنع الأعلاف

وقال الرئيس السيسي إن مصر لا تصنع الأعلاف، لكن يتم استيرادها من الخارج، وعند تسعيرها يتم اعتبار سعر الجنيه مقابل الدولار وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار اللحوم إلى 300 جنيه للكيلو، وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر قامت بتثبيت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عبر إيداع الدولار في السوق والتدخل في سعر الصرف، ثم الحفاظ على قيمة الجنيه لأنها تتعلق بحياة المواطنين والأمن القومي.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية لكي تصرف كويس عايزة 2 تريليون دولار في السنة.

السيسي سعر صرف الدولار اسعار اللحوم الرئيس السيسي الدولار

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