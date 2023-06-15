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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسعر خرافى .. هيفاء وهبي تثير الجدل بتوب كورشيه

صدى البلد

شاركت الفنانة هيفاء وهبي متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصوروالفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت هيفاء في الصور بإطلالة جريئة كاجوال متبعة أبرز صيحات صيف وربيع 2023 وهو الـTop المصنوع من الكورشيه ونسقته على بنطلون جينز، وحقيبة خضراء من تصميمBOTTEGA VENETA يصل سعرها إلى 4500 دولار أي ما يعادل 140 ألف جنيه.

ونسقت عليها حذاء أخضر من تصميم العلامة التجارية اللبنانية Andrea Wazen، ويصل سعرها 20 ألف جنيه.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج الخفيف وقامت بترك شعرها.

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الفنانة هيفاء وهبي ة هيفاء وهبي هيفاء وهبي

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