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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة عن نجم فيوتشر.. فرج عامر يكشف بديل حمدى فتحى فى الأهلى

صدى البلد

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن  بديل حمدي فتحي في الأهلي .

و كتب عبر حسابه بموقع تويتر : محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر  بديل حمدي فتحي في الاهلي ، والاهلي يرفض التفريط في كريم نيدفيد

وتلقي النادي الأهلي عرضاً جديداً من الوكرة القطري يطلب فيه ضم حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأحمر خلال فترة الإنتقالات الصيفية على سبيل الإعارة لمدة عام مع نية الشراء النهائي.

 

كان محمود الخطيب رئيس الاهلي قد طلب من مسئولي الوكرة القطري تأجيل المفاوضات لحين نهاية بطولة دوري الأبطال الأفريقي التي فاز الفريق الاحمر بلقبها علي حساب الوداد البيضاوي المغربي بمجموع المباراتين 3-2.

 

 

ويرغب مسئولي الوكرة القطري في إستعارة اللاعب لمدة موسم مقابل مليون دولار بنية الشراء النهائي مقابل 2.5 مليون دولار، لكن الأهلي يرغب في البيع النهائي للاعب، ووضع الأهلي أكثر من سيناريو للتعامل مع الموقف لكن حمدي فتحي بات بنسبة كبيرة خارج الحسابات الفنية للفريق الأحمر في الموسم الجديد سواء علي سبيل الإعارة أو البيع في ظل رغبة اللاعب نفسه وموافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

 

انتقال حمدي فتحي تصريحات فرج عامر بديل حمدي فتحي

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