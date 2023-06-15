طاهر أبو زيد : أرفض الترشح لرئاسة اتحاد الكرة

أكد طاهر أبو زيد نجم النادى الأهلى ووزير الرياضة الأسبق، أنه لا يفكر في الترشح لرئاسة اتحاد الكرة في الدورة المقبلة، مشيراً إلى أنه ابتعد عن المشهد في اتحاد الكرة في الوقت الحالي.

وقال طاهر أبو زيد نجم النادى الأهلى ووزير الرياضة الأسبق؛ عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" أرفض الترشح لرئاسة اتحاد الكرة بعد رحيل مجلس جمال علام رئيس الجبلاية الحالي فالأجواء الحالية في الكرة المصرية لا تساعد على النجاح".



وأضاف: " قد يتغير تفكيري بشأن الترشح لانتخابات اتحاد الكرة في السنوات القادمة ".