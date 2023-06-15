تحذير لطلاب الثانوية العامة.. هذه الأطعمة تدمر التركيز وتضعف الذاكرة| أغربها السمك

يرغب طلاب الثانوية العامة فى زيادة التركيز للتمكن من التفوق فى الدراسة وتذكر الإجابة فى الامتحانات، ولكن فى بعض الأحيان تتسبب بعض الأطعمة فى خفض التركيز.

ووفقا لما جاء فى موقع elo.health نعرض لكم أهم الأطعمة التى تدمر التركيز وتضعف الذاكرة.

الكربوهيدرات المكررة

ترتبط الأنظمة الغذائية الغنية بالكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والدقيق الأبيض وحبوب الإفطار والمكرونة البيضاء والحلويات والوجبات الخفيفة بمجموعة من المشكلات الصحية ، بما في ذلك أنواع معينة من السرطان والسكري من النوع 2 والأمراض الالتهابية مثل مرض الزهايمر.

بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تؤدي الكربوهيدرات المكررة إلى ارتفاع وانخفاض نسبة السكر في الدم، مما قد يجعلك تشعر بالضباب والنعاس، وتؤثر على التركيز.

الخبز-الابيض



الأطعمة المصنعة

الأطعمة المصنعة غنية بالسكر المضاف والملح والإضافات الأخرى، مما يجعلها خيارًا سريعًا للحصول على طاقة سريعة، ومع ذلك فإن هذه الأطعمة تشمل أيضًا الدهون المشبعة والمتحولة ، وتظهر الأبحاث الناشئة أن هذه الأنواع من الدهون الغذائية يمكن أن تؤثر سلبًا على مستويات التركيز.

في إحدى الدراسات ، وجد الباحثون أن أولئك الذين تناولوا وجبة غنية بالدهون المشبعة واجهوا صعوبة أكبر في التركيز وأداء المهام على مدى خمس ساعات من أولئك الذين تناولوا وجبات دهنية غير مشبعة .

أسماك كبيرة

يمكن أن يكون للأسماك الكبيرة مثل التونة وسمك أبو سيف آثار سلبية على الدماغ بسبب محتواها من الزئبق و تشير الدراسات إلى أن ارتفاع استهلاك الزئبق يمكن أن يؤدي إلى أمراض تنكسية عصبية مثل مرض باركنسون ومرض الزهايمر وضعف الوظيفة الإدراكية والحركية.

وللحفاظ على مستوي التركيز وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الدماغ الأخرى ، قلل من تناول الأسماك الكبيرة وركز على الأسماك الصغيرة مثل السلمون والسردين والسلمون المرقط والرنجة ، بدلاً من ذلك.