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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة ورخيصة.. علاج قصور الغدة الدرقية بطريقة طبيعية

سهلة ورخيصة .. علاج
سهلة ورخيصة .. علاج قصور الغدة الدرقية بطريقة طبيعية

يعد قصور الغدة الدرقية من المشكلات الصحية الشائعة بشكل كبير فى العالم ويعانى المصاب بها من مشاكل فى الوزن والنمو والتطور.

 

ووفقا لما جاء فى موقع “ stylecraze” فإن هناك بعد الطرق الطبيعية التى تساعد فى علاج قصور الغدة الدرقية من بينها استخدام الوصفات الطبيعية.

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ونعرض لكم فيما يلي وصفة طبيعية فعالة فى علاج قصور الغدة الدرقية ، وهى: 

 زيت إكليل الجبل
يتميز زيت إكليل الجبل بخصائص قوية مضادة للالتهابات وبالتالي ، فإن تدليكه على نقاط ضغط الغدة الدرقية أثناء الوخز بالإبر قد يساعد في تنظيم إفراز هرمونات الغدة الدرقية.

سوف تحتاج
3-4 قطرات من زيت إكليل الجبل
1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند
طريقة استخدام وصفة الغدة الدرقية 
اخلط ثلاث إلى أربع قطرات من زيت إكليل الجبل “ الروز ماري” مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند .
ضع هذا الخليط على نقاط العلاج بالابر الدرقي وهى قاعدة الحلق والجانب الإنسي من أسفل الساق وأسفل القدمين.
قم بالتدليك بلطف لبضع دقائق واترك الزيت يمتصه الجلد.
طريقة اخرى لاستخدام زيت إكليل الجبل 

 يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت إكليل الجبل إلى حمامك والنقع فيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة.
يمكنك وضع زيت إكليل الجبل على فروة رأسك إذا كان شعرك رقيقًا نتيجة لقصور الغدة الدرقية.

الغدة الدرقية الطرق الطبيعية هرمونات الغدة الدرقية الوصفات الطبيعية قصور الغدة الدرقية

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