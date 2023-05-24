أطعمة لتنشيط الغدة الدرقية.. تعرف عليها



يعانى الكثير من الأشخاص من زيادة الوزن وتساقط الشعر واضطرابات الذاكرة من أعراض نقص نشاط الغدة الدرقية، فما هي أبرز 8 أطعمة تنشط الغدة وفقا لموقع بولد سكاى.

1. المكسرات

تعد المسكرات من المصادر الغذائية الغنية بالسيلنيوم، التي تساعد في تنظيم هرمونات الغدة الدرقية وتعطيها شكلها النشط

إن الحد الأقصى المسموح بتناوله من السيلينيوم هو 400 ميكروغرام في اليوم، حيث قد تؤدي كثرة السيلينيوم في الجسم إلى التسبب في فقدان الشعر وفشل القلب.

2. البيض

يحتوي البيض على اليود والسيلينيوم اللذان يزيدان من نشاط الغدة الدرقية، حيث أن بيضة واحدة كبيرة تحتوي على حوالي 16% من اليود، و 20% من السيلينيوم الذي تحتاج إليه يوميًا اليوم لذلك يعد من أبرز 8 أطعمة تنشط الغدة الدرقية.

3. الألبان

الألبان من المنتجات الغنية بعنصر اليود؛ لذلك لا داعي للقلق من عدم قدرتك على الحصول على سلطات أعشاب البحر أو الأسماك المكلفة، حيث يُعد اللبن الزبادي العادي أو القليل الدسم أو الزبادي اليوناني مصدرًا جيدًا يمكن أن يشكل حوالي 50% من استهلاكك اليومي من اليود.

تناول كوب واحد من الحليب قليل الدسم سوف يمنحك حوالي ثلث احتياجاتك اليومية من اليود.

4. الدجاج ولحم البقر

الزنك هو عنصر غذائي رئيس آخر يحتاجه جسمك لتحفيز نشاط الغدة الدرقية، حيث أن 85 غرام من لحم البقر يحتوي على 7 ملليغرام من الزنك الذي يحتاجه جسمك، في حين أن 85 غرام من لحم الدجاج يحتوي على 2.4 ملليغرام منه.

5. السمك

بما أن اليود موجود في التربة ومياه البحر، فإن الأسماك مصدرًا جيدًا آخر لهذه المغذيات.

يحتوي 93.3 غرام من سمك القد المطبوخ على حوالي 99 ميكروغرام من اليود، أو 66% من المدخول اليومي الموصى به.

6. الخضراوات

تناول الخضراوات النيئة أو المطبوخة أو المعصورة تزيد من نشاط الغدة الدرقية لدى الأشخاص.

الخضروات الطازجة وبالتحديد الخضروات الورقية تحتوي على العديد من المواد المضادة للأكسدة والألياف الغذائية، التي لها القدرة على التخلص من السموم المتراكمة في الجسم المضرة بوظائف الغدة الدرقية.

السبانخ واللفت الأخضر يمنعان الإصابة بالسمنة المفرطة التي تسبب قصور في نشاط الغدة الدرقية.

7. الفراولة

تعد الفراولة والتوت الأرضي من أفضل الأطعمة المحفزة لنشاط الغدة الدرقية، فهي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

8. الأعشاب البحرية

الأعشاب البحرية، مثل: عشب البحر، والنوري، والواكامي غنية بشكل طبيعي باليود الذي وهو عنصر نادر ضروري لوظيفة الغدة الدرقية الطبيعية، تناول الأعشاب البحرية مع السوشي أو احصل على وجبات خفيفة من الأعشاب البحرية المعبأة لتضعها في السلطات.