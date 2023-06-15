حدث ليلا |مايا مرسي تشكر الرئيس لاستجابته لمطالب تعديل قانون الوصاية.. جوري بكر تنفي طلاقها

نشر “صدى البلد” الإخباري العديد من الموضوعات والأخبار المهمة، التي حدثت علي مدار الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس 15-6-2023 ولعل أبرزها توجه الدكتورة مايا مرسي بالشكر للرئيس السيسي لإستجابته بتعديل قانون الوصاية، وعن استعدادات السكك الحديدية لعيد الأضحى

حسابي اتهكر .. جوري بكر تنفي طلاقها

نفت الفنانة جوري بكر انفصالها عن زوجها وأكدت في تصريحات لبرنامج لetب بالعربي أن حسابها تم اختراقه وأنها تفاجئت بالمنشور، واللي عمل كده حد مش محترم.

صدمت الفنانة جوري بكر جمهورها بحذفها لمنشور انفصالها عن زوجها بعد طرحه بساعات.

شاهد كيف احتفل محمد صلاح بعيد ميلاده

احتفل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاده عبر حسابه بموقع انستجرام.

ونشر محمد صلاح صورة بلالين برقم الواحد والثلاثين و كلمة عيد ميلاد سعيد عبر خاصية الاستوري، وانهالت علية التهنئات.

السكك الحديدية ترفع درجات الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك

قامت هيئة السكك الحديدية برفع درجات الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك وإتخاذ كافة السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لاستيعاب الأعداد المتزايدة لجمهور الركاب.

ووجه وزير النقل بتواجد قيادات الهيئة بغرفة العمليات للإشراف ومتابعة تشغيل حركة القطارات على جميع الخطوط بالإضافة إلى زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر.

مايا مرسي تشكر الرئيس لاستجابته لمطالب تعديل قانون الوصاية: لقد أنصفتنا

يتوجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه باسم نساء مصر بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاستجابته لمطالب تعديل قانون الوصاية، وذلك في تعقيبه اليوم خلال فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب بمدينة الإسكندرية .



وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق امتنانها وتقديرها لاستجابة السيد الرئيس لمطالب تعديل قانون الوصاية .

تفاصيل تحركات إدارة الزمالك لإبرام صفقات جديدة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الزمالك يقوم بتحركات في الوقت الحالي للتفاوض مع لاعبين جدد من بينهم محمود حمادة وأحمد عادل ميسي ومحمد هلال وأحمد عاطف.

وقال شبانة في برنامجه بوكس تو بوكس: "سيقوم الزمالك باستعادة بعض اللاعبين أيضا مثل محمود علاء ويوسف أوباما بعد نهاية اعارة اللاعبان".

طاهر أبو زيد يكشف حقيقة الترشح لرئاسة الأهلي في الوقت الحالي

كشف طاهر أبو زيد نجم النادى الأهلى ووزير الرياضة الأسبق، حقيقة موقفه من الترشح لرئاسة النادي الأهلي في الفترة المقبلة خاصة بعد مطالبة البعض له بالترشح على منصب رئيس النادي الأهلي.



وقال طاهر أبو زيد نجم النادى الأهلى ووزير الرياضة الأسبق؛ عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" لا أفكر في الترشح لرئاسة الأهلي في الوقت الحالي وهذا الأمر سابق لأوانه ولا أفضل الحديث فيه ".

دعاء السفر إلى مكة عمرة وحج .. أدركه بـ 10 كلمات نبوية

دعاء السفر إلى مكة عمرة وحج.. يكثر البحث عن دعاء السفر إلى مكة عمرة وحج، خاصة لمن أكرمه الله تبارك وتعالى واختاره لأداء مناسك الحج هذا العام وتلبية نداء الخليل إبراهيم عليه السلام وخطى بهدي خاتم الأنبياء والمرسلين.

دعاء السفر إلى مكة للحجاج

وقد فرض الحج على الصحيح سنة تسع من الهجرة، وهي سنة الوفود التي نزلت فيها سورة آل عمران وفيها قول الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا }، وحكم الحج الفرضية، وهو من أركان الدين، ودليله ما سبق من الآية الكريمة، وكذا جاء في السنة ما يدل عليه.



دفنه في عيادته.. تفاصيل جديدة في جريمة الغدر بطبيب الساحل

اصطحبت النيابة العامة المتهمين بقتل طبيب الساحل، وسط حراسة أمنية مشددة، لتمثيل الجريمة التي حدثت داخل العيادة الخاصة بالساحل، عندما قتلوا صديقهم الطبيب.

وانتقلت النيابة العامة لمحل جريمة عيادة الساحل بعد العثور علي جثمان طبيب معهد ناصر في حالة تعفن و مشوهة





تحذير لطلاب الثانوية العامة.. هذه الأطعمة تدمر التركيز وتضعف الذاكرة| أغربها السمك

يرغب طلاب الثانوية العامة فى زيادة التركيز للتمكن من التفوق فى الدراسة وتذكر الإجابة فى الامتحانات، ولكن فى بعض الأحيان تتسبب بعض الأطعمة فى خفض التركيز.

ووفقا لما جاء فى موقع elo.health نعرض لكم أهم الأطعمة التى تدمر التركيز وتضعف الذاكرة.

بينها مصر .. 3 دول عربية تحتل قائمة أكثر 10 وجهات شعبية بين المسافرين

كشف تقرير اقتصادي صادر عن "معهد ماستركارد للاقتصاد" حول اتجاهات قطاع السفر في 2023، أمس الأربعاء، عن أن 3 دول عربية من بينها مصر وصلت إلى قائمة أكثر 10 وجهات شعبية بين المسافرين، وذلك في الوقت الذي عادت فيه منظومة السفر التقليدية العام الجاري، وهو ما جعل المستهلكين يعطون الأولوية لتجارب السفر بغرض الترفيه؛ مع الرغبة في زيارة وجهات جديدة حول العالم، في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة، وإعادة فتح حدود الصين، وارتفاع الطلب من المستهلكين.



