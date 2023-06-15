عوالق ترابية وتدنٍ في الرؤية.. الأرصاد السعودية تحذّر المواطنين من طقس اليوم

حذَّر المركز الوطني السعودي للأرصاد، من طقس اليوم االخميس، حيث توجد اليوم عوالق ترابية وتدنٍ في مستوى الرؤية في عدة مناطق في المملكة.

وحذَّر المركز من العوالق الترابية في مدينة الرياض بمنطقة الأفلاج وسلسل ووادي دواسر ومدينة نجران بمنطقة بدر جنوب وثار وحبونا ويدمة.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأصدر أيضاً تنبيهاً متقدماً عن تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، على محافظات العلا والعيص وخيبر.