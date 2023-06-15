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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هدوء واستقرار.. طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان التفسير |فيديو

طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية

يؤدي طلاب القسم الأدبي، بالشهادة الثانوية الأزهرية، امتحان مادة التفسير، ضمن امتحانات نهاية العام الحالي 2022-2023.

وتشهد لجان الامتحانات حالة من الهدوء والاستقرار، بداية من دخول الطلاب إلى اللجان، حتى استلام أوراق الإجابة والأسئلة، وتوفير الجو المناسب للطلاب للتمكن من الإجابة في جو ملائم بدون توتر أو قلق.

ورصد موقع صدى البلد، لحظة دخول طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية، لأداء امتحان مادة التفسير، من أمام لجنة معهد حلمية الزيتون الإعدادي الثانوية الأزهري للبنين.

ويشدّد قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة اتباع  الإجراءات الاحترازية والتأكد من انتظام الطلاب والمراقبين في اللجان، والعمل على توفير بيئة امتحانية تتسم بالهدوء والاستقرار.

كما يؤكد قطاع المعاهد الأزهرية على جاهزية اللجان واستعداداتها لحدوث أي طارئ لاتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.

 

الأدبي الثانوية الازهرية التفسير امتحانات الإجابة الأسئلة

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