عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: نقسو على نفسنا شوية لتشييد بنية أساسية تصنع مستقبل واعد لمصر

السيسي
السيسي

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مشروعات البنية التحتية التي أنجزتها الدولة المصرية في عهده خلال السنوات الماضية، قائلا: «المستقبل بتاع البلد دي، إذا مكانش فيه بنية أساسية تليق بدولة هتبقوا مش بتعملوا مستقبل خالص».

 

وأضاف السيسي، خلال فعاليات افتتاحه محطة تحيا مصر متعددة الأغراض: «إن كنتم بتقولوا الأكل والشرب، هقول حاجة صعبة هو إحنا حرمنا الناس؟! إحنا بنقسى على نفسنا شوية وأرجو إن ضيوفنا النهاردة ميتضايقوش من كلامي، أنا بكلم الناس في بلدنا، إنتو حاجة في بلدكم وإحنا حاجة تانية».

 

وتابع: «نحن نمثل جنوب المتوسط بتحدياته ومشكلاته، وأنتم في بلدكم أنهيتم هذه الأمور منذ سنوات طويلة، لديكم شبكة سكك حديدية تربط القارة الأوروبية كاملة وشبكة طرق تربط القارة الأوروبية كاملة ولديكم مصانع.. إحنا بنحاول نعمل حاجة عشان نعيش إحنا كمان».

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحب هو اللي دمرني| آخر كلمات محمد عادل قبل إعدامه.. وهذه رسالته لوالدته

مهيب عبدالهادي: مهاجم الوداد يقترب من الأهلي.. و12 مليون دولار عرض الهلال لمحمد عبدالمنعم

حادث مروع.. إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق أبو غالب بالقناطر

مفاجأة في سعر الدولار اليوم الخميس.. ماذا حدث؟

السيسي: وجهت بالقبض على صاحب عقار مبني بحرم أحد الموانئ

الساعات الأخيرة في حياة محمد عادل.. والدته تفقد النطق والعزاء بمنزل جدته

إعلامي: انقسام في الأهلي حول ضم نجم الزمالك

بيراميدز يضغط بقوة لضم بوبو واللاعب يتمسك بالأهلي

ترشيحاتنا

السيسي:"البلاد مبتتعملش إنك تدي توجيه للموظف وتسيبه.. لازم تحلل له حتة حتة"

نيفين الكيلاني: ثورة 30 يونيو لعبت دوراً مهماً في الحفاظ على هويتنا الثقافية

الخارجية الفلسطينية تدين الاقتحامات اليومية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي

برلماني: «حياة كريمة» تجربة ناجحة للاستثمار في البشر وانحياز للطبقة المحدودة

شوبير: الأهلي وافق على رحيل هذا اللاعب

بعد زلزال الـ6 درجات المدمر.. تحذير هام من السعودية لمواطنيها في الفلبين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاته عن 93 عاما.. من هو رسام سبايدرمان جون روميتا سينيور؟

الكويت.. مقيم عربي ينجو من حادثة ليواجه نهاية مأساوية أثناء إنقاذه

منفعة لن تخطر ببال أحد من مستخدمي الإيموجي لإنقاذ أصحاب تلك الأمراض

بتحط جاز على شعرها .. اعرف فوائده بعد حديث منى هلا عنه

فيديو

أحدثهم هلا رشدي.. 5 مطربين منعهم المرض من الغناء

فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. ندمانة وجوزي هيطلقني وماكنتش عايزة أتصور |«فيديوجراف»

كسر العادات والتقاليد.. عروسان يثيران الجدل في حفل زفافهما بتصرف غير متوقع..شاهد

الملكة رانيا تثير الجدل عبر انستجرام بموقف طريف .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ