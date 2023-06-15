عاجل.. نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه للقاهرة ويلتقي السيسي

أفاد نبأ عاجل أن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار يتوجه للقاهرة ويلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي سياق آخر، أفاد نبأ عاجل نقلته صحف عالمية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدعو الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني لحضور قمة الميثاق المالي العالمي الجديد في باريس.

كانت قد كشفت مصادر بمجلس السيادة السوداني عن أن الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني لم يوافق على مقترحات أفريقية بشأن عقد لقاء مع زعيم ميليشيا الدعم السريع المتمردة الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ حميدتي.

وكشف مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني في تصريحات صحفية، عن أن الهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد” (IGAD) اقترحت خلال قمتها الحالية في جيبوتي مبادرة لحل الأزمة، تتضمن لقاء في ظرف أسبوعين بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

ورحّب عقار بالمبادرة، مشيرا إلى أن اللقاء المقترح بين البرهان وحميدتي سيركز على وقف إطلاق النار، وأن التفاوض مع من وصفهم بـ"المتمردين" يجري من أجل مصلحة السودان لإنهاء الأزمة.