عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه للقاهرة ويلتقي السيسي

صدى البلد

أفاد نبأ عاجل أن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار يتوجه للقاهرة ويلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

البرهان لرئيس الاتحاد الإفريقي: نرحب بأي حل ينهي الحرب ويعيد الطمأنينة لشعبنا

وفي سياق آخر، أفاد نبأ عاجل نقلته صحف عالمية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدعو الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني لحضور قمة الميثاق المالي العالمي الجديد في باريس.

كانت قد كشفت مصادر بمجلس السيادة السوداني عن أن الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني لم يوافق على مقترحات أفريقية بشأن عقد لقاء مع زعيم ميليشيا الدعم السريع المتمردة الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ حميدتي.

 

وكشف مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني في تصريحات صحفية، عن أن الهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد” (IGAD)  اقترحت خلال قمتها الحالية في جيبوتي مبادرة لحل الأزمة، تتضمن لقاء في ظرف أسبوعين بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

ورحّب عقار بالمبادرة، مشيرا إلى أن اللقاء المقترح بين البرهان وحميدتي سيركز على وقف إطلاق النار، وأن التفاوض مع من وصفهم بـ"المتمردين" يجري من أجل مصلحة السودان لإنهاء الأزمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرعة بنج ودفن داخل العيادة.. مفاجأة في جريمة طبيب الساحل | صور

مهيب عبدالهادي: مهاجم الوداد يقترب من الأهلي.. و12 مليون دولار عرض الهلال لمحمد عبدالمنعم

الحب هو اللي دمرني| آخر كلمات محمد عادل قبل إعدامه.. وهذه رسالته لوالدته

مفاجأة في سعر الدولار اليوم الخميس.. ماذا حدث؟

لا يحدث إلا في الأهلي.. خالد مرتجي يوجّه رسالة للخطيب

ضربة مصرية روسية للدولار.. ماذا فعلت القاهرة وموسكو بالأخضر؟

على متنه مصريون|اليونان تعلن الحداد 3 أيام إثر غرق قارب بـ750 مهاجرًا

معرفش مين هتلر | فيفا يطالب بخضوع أفشة للتحقيق.. والأهلي: أريد حلا

ترشيحاتنا

الصحة : توسع في الخدمات الطبية ذات الجودة والكفاءة للمرضى بالمستشفيات

الحوار الوطني .. برلمانية تطالب بتطبيق قانون المجلس الصحي المصري

رفع العلم المصري على سفينة وادي الملوك بميناء الإسكندرية بحضور السيسي ..فيديو

سرطان الرئة.. السبب الثاني للوفاة في العالم ويمثل 20% من حالات الأورام

زيادة الضرائب على التبغ والنيكوتين | تحرّك من الصحة العالمية لمواجهة التدخين

الحوار الوطني.. أحمد السبكي: لدينا توجيهات بتنفيذ أي مقترح يدعم القطاع الصحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد مصير أسترالي صُدم بـ ثعبان ضخم أعلى سقف الحمام

شاهد.. طائر ضخم يقتحم قمرة قيادة طائرة في الجو بالإكوادور| ماذا حدث؟

حبس وغرامة.. الحكم على طالبة بتهمة الغش في امتحانات البكالوريا بالجزائر

الحب دمرني.. تعليق ناري من متخصصين على آخر كلمات محمد عادل

فيديو

عمرو مصطفى: سكت على تسريب افتكرلك ايه بصوت شيرين عشان ظروفها

أحدثهم هلا رشدي.. 5 مطربين منعهم المرض من الغناء

فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. ندمانة وجوزي هيطلقني وماكنتش عايزة أتصور |«فيديوجراف»

كسر العادات والتقاليد.. عروسان يثيران الجدل في حفل زفافهما بتصرف غير متوقع..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ