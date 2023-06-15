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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: محطة تحيا مصر نقطة تحول في مجال النقل البحري

فرج فتحي فرج، عضو
فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قطعت شوطا كبيرا فى طريق تطوير الموانئ البحرية، بشكل كامل، حيث تستهدف مصر التحول لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات، مشيرا إلى أن افتتاح الرئيس لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، حيث تعد أول محطة من نوعها يتم إنشائها بشكل كامل داخل مياه مبناء الإسكندرية، لدعم تجارة الترانزيت الأمر الذي ينعكس على مركز مصر فى التجارة واللوجيستيات.

 

وقال "فرج"، إن المحطة تضم أحدث وأكبر أوناش لتفريغ وتحميل السفن العملاقة، وتعمل هذه بالأوناش بشكل اتوماتيكى، وهو ما يسرع عملية الشحن والتفريخ، بالإضافة إلى وجود أوناش أخرى تعمل فى ساحات التخزين، لتسهيل عملية تخزين الحاويات، وكل الأوناش تعمل بالكهرباء في خطوة مهمة نحو الاعتماد على آليات صديقة للبيئة، مؤكدا أن هذه المحطة ستكون نقطة تحول في مجال النقل البحري حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا، واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أطوال البأرصفة المحطة يقدر بحوالى 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث أن اقصى عمق يصل إلى 17.50 متراً، الأمر الذي يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية، كما أنها ستوفر فرص عمل تقدر بـ 1500 وظيفة مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشر، موضحا أن محطة تحيا مصر تكلفت 7 مليارات جنيه مصرى للأعمال الإنشائية، و3 مليار جنيه للأجهزة والبنية الموجودة، بإجمالى 10 مليارات جنيه مصر.

 

وشدد النائب فرج فتحي على أهمية التوجه نحو تطوير الموانىء البحرية للاستفادة من موقع مصر المتميز بين العالم، مشيرا إلى أنه رغم ارتفاع فاتورة تطوير هذا القطاع الحيوي ، إلا أنه أصبح ضرورة في ظل ما يتعرض له العالم من أزمات عالمية أثرت على خطوط الإمداد، مؤكدا على أهمية التوجه نحو أنتحصل مصر على نصيبها من تجارة الترانزيت في العالم. 

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