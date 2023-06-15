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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الشرقية يشدد على استيفاء كافة الشروط البيئية لإنشاء مشروعات غذائية وصناعية وطبية

صدى البلد

شدد الدكتور ممدوح غراب  محافظ الشرقية على إدارة شؤون البيئة بالديوان العام بعدم إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية أو شبكات المحمول إلا بعد استيفاء كافة الإشتراطات البيئية والصحية و كذلك التفتيش بشكل دوري على هذه المنشآت ومحطات المحمول بنطاق المحافظة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ولضبط المخالفات و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع إعطاء مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانونى.

 

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، قامت وحدة التفتيش البيئى بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام  بإجراء المعاينات الخاصة لعدد (11) موقع جديدة لإنشاء محطات المحمول بنطاق مراكز (الزقازيق - منيا القمح – أبو حماد – ديرب نجم – فاقوس ) وتمت الموافقة وإعطاء التصاريح النهائية لعدد 5 محطات شبكات محمول حيث تم إستصدار التصاريح الخاصة لإقامة هذه المحطات بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية بمعرفة لجان شؤون البيئة وتقديم شهادات القياس الخاصة بتلك المحطات للتأكد من مطابقتها لإشتراطات البروتوكول الموقع بين ( وزارة الإتصالات – وزارة الصحة والسكان – وزارة البيئه) ومنها..

إزالة 45 حالة تعد بالشرقية ضمن الموجة الـ 21

أن ينشأ البرج على سطح خرساني.

أن يبعد عن سور المدارس مسافة لا تقل عن 20 متر من مرحلة رياض الأطفال حتي المرحلة الإعدادية.

عدم إقامة برج تقوية شبكة محمول علي سطح مستشفي متكامل ، لعدم التداخل بين الموجهات الكهرومغناطيسية وأجهزة القلب أوالعناية المركزة بالمستشفي.

 

ومن جانبه أكد المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أن لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شؤون البيئة قامت بفحص (52) نموذج تقييم أثر بيئى لطلبات إنشاء مشروعات جديدة وتمت الموافقة على عدد (48) مشروع بعد التأكد من توفر الإشتراطات البيئية والصحية ، فضلاً عن إستيفاء (4) مشروعات لحين إستكمال الإشتراطات البيئية.

 

بالإضافة لقيام مركز دراسات وحماية البيئة بإدارة شؤون البيئة بإعداد السجل البيئي لـ (3) منشآت وإجراء القياسات البيئية لعدد (6) منشآت (4 مطاعم – مستشفى – مخزن ) للتأكد من عدم وجود تأثير ضار لنشاط هذه المنشآت على البيئة.

كما قامت إدارة البيئة بالتفتيش والمتابعة على (12) شركة تعمل في مجال مكافحة الحشرات والقوارض والإشتراك مع الإدارة العامة للأمراض المستوطنة بمديرية الصحة بفحص عدد (12) شركة في مجال المكافحة الحيوية لإستصدار تراخيص لها.

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