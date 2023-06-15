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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

أورمان الشرقية تنظم 3 قوافل علاجية لدعم 239 مريض

صدى البلد

أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية انه شاركت مديرية التضامن الاجتماعى مكتب مشروعات الأورمان بالزقازيق فى تنظيم (3) قوافل طبية بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق لدعم (239)مريض بقرى مراكز محافظة الشرقية، وذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

أضاف وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، ان القافلة الاولى استهدفت توقيع الكشف الطبي على (90) مستفيد بقرية حوض الطرفه مركز الزقازيق، وقرى ابومتنا وبهنيا وابوعساكر مركز ديرب نجم، والقافلة الثانية استهدفت (86) مستفيد بقرية النحاس مركز الزقازيق، وقرى ابومتنا وكراديس وابو عساكر مركز ديرب نجم، والقافلة الثالثة استهدفت (63)مستفيد بقرى صفط الحنا والصوه وعليم مركز ابو حماد، وقريتى سنجها وحى مبارك مركز كفر صقر.

 

وأشار الي ان القوافل قامت على مدار (3)أيام متتالية بمستشفى الزقازيق الجامعى وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين  بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية

وأشاد الطحاوى بمجهودات جمعية الأورمان  في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية ، مؤكداً علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .

ومن جانبه أشار اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الاورمان،  أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى

التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التضامن الاجتماعي الزقازيق القاهرة

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