المسؤولية أكبر مني .. علي جمعة: " مرسي كان يتصل بأحد الدعاة ويبكي"

كشف علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، كواليس حوار دار بينه وبين المعزول محمد مرسي أيام حكم الإخوان.

وقال علي جمعة في حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج " الشاهد " المذاع على قناة " إكسترا نيوز "، :" فوجئت بمحمد مرسي بيتصل بيا وبيترجاني إني أصلي معه الجمعة فوافقت".



وتابع :" بعد صلاة الجمعة لقيت مرسي بيقولي « أي حاجة تراها لمصحلة البلاد والعباد دلني عليها»".



وأكمل علي جمعة :" قلت له حاضر وقلته أتصل بيك إزاي.. وفضل يفكر ومكنش عنده إجابة ".



ولفت علي جمعة :" عندما كنت مسافر للعمرة جلس معي أحد الدعاة المشهورين وقال لي مرسي يتصل به يوميا ويبكي ويقوله المسؤولية اكبر مني ".