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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. تنس طاولة أبو قطفة الأول فى ختام دورى اتحاد مراكز شباب مصر

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

حصد فريق تنس الطاولة لمركز شباب أبو قطفة المركز الأول، وحصل فريق الكرة الطائرة بنات لمركز شباب شنو على المركز الثاني فى ختام الدورى الرياضى للاتحاد العام لمراكز شباب مصر لقطاع وجه بحرى الذى أقيم على ملعب مركز شباب مدينة كفر الزيات.

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جاء ذلك بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور ماجد العزازي رئيس الإتحاد العام لمراكز شباب مصر وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، هنأ الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الفرق الفائزة من مركزى شباب أبو قطفة التابع لإدارة شباب بيلا ومركز شباب شنو التابع لإدارة شباب كفر الشيخ، مضيفاً أن منافسات الدوري الرياضي للاتحاد العام لقطاع وجه بحرى بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة، 

 

وتابع: شهدت منافسات فرق خماسي كرة القدم، تنس الطاولة، كره السلة، كره اليد، الكرة الطائرة ومعارض أندية الفتاه والمرأة من محافظات "كفر الشيخ، الغربية، البحيره، الإسكندرية" وتخلل الفعاليات الرياضية فقرات فنية.

وتأتي مشاركة الفرق الرياضية ونادى الفتاة والمرأة من محافظة كفر الشيخ فى منافسات قطاع وجه بحرى الذى نظمه الإتحاد العام بالغربية، على أثر صعود الفرق فى ختام الدورى الذى نظم على ملعب نادي كفر الشيخ، نهاية مايو الماضى، بحضور رئيس الإتحاد العام ووكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ وحضور وإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب وعبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة ونظمته الإدارة العامة للشباب تابع تنفيذه صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات وفريق عمل الإدارة والدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية وفريق عمل الإدارة.

إجراء الكشف الطبى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب الاتحاد العام لمراكز شباب مصر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين حياة كريمة بكفر الشيخ دكتور طارق رحمى رئيس الاتحاد ر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة طارق رحمي محافظ الغربية

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