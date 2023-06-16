أناقة وجمال.. شقيقة محمد صلاح تخطف أنظار متابعيها بإطلالة محتشمة

شاركت رباب صلاح شقيقة الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي، متابعيها صورة من أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخطفت شقيقة محمد صلاح، بإطلالة محتشمة، ظهرت من خلالها بملابس أنيقة وفضفاضة وحجاب تقليدي، واعتمدت مكياج ناعم أبرز جمال ملامحها.

يذكر ان النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي احتفل امس الخميس، الموافق 15-6-2023، ، بعيد ميلاده الـ 31، حيث إنه ولد في 15 يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.

وحصل النجم المصرى محمد صلاح، على العديد من الجوائز الفردية والجماعية الكبرى على مستوى أوروبا وأفريقيا والعالم بالترتيب، بعد المستويات الرائعة التى قدمها فى مسيرته الاحترافية بملاعب القارة العجوز خلال السنوات الأخيرة.