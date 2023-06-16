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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر كمال يثير الجدل بظهوره مع شيما علام

عمر كمال وشيما علام
عمر كمال وشيما علام

أثار الفنان الشعبي عمر كمال والموديل شيماء علام الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورهما معا في صور نشرتها عبر حسابعا على انستجرام.

فقد نشرت شيما صورة جمعتها بعمر كمال ظهر فيها جالسا الى جانبها وعلقت كاتبة "ورجعنا تاني" ليرد عليها قائلا: "روح قلبي والله انتي،  لترد قائلة" حياتي اللى واحشني ". 

آخر أعمال عمر كمال

يذكر أن آخر أعمال عمر كمال كان طرحه أغنية قلب خسة من فيلم ساعة إجابة بمشاركة آيتن عامر، الأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان كريم عاشور ومن توزيع أحمد وحيد.

طرح مؤخرا مطرب المهرجانات عمر كمال أحدث أعماله الغنائية أغنية يابيبي بمشاركة المطربة سارة الزكريا وذلك عبر موقع تنزيل الفيديوهات يوتيوب.

والأغنية من كلمات عمرو قطب، ألحان خالد سلطان ووليد سمارة، توزيع اسلام شيبسي، ميكس وماستر محمد جودة.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٦١٦_٠١٣٩٠٢

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