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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القابضة للنقل البحري: ما يحدث من افتتاح وتطوير موانئ يصب في رؤية مصر 2030

صدى البلد

أكد المهندس مدحت القاضي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والجوي، أن ما يحدث من افتتاح وتطوير موانئ يصب في رؤية مصر 2030 والموانئ أصبح لها شركات مصرية تستطيع بناء أرصفة ونتلقى تليفونات من موانئ في الخارج للسؤال عن الشركات المصرية التي نفذت المشاريع ودي مكاسب كبيرة جدا".


وأضاف مدحت القاضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي،:"الدولة المصرية تمر بمنعطفات تاريخية وأولها في السنوات الأخيرة كان افتتاح قناة السويس الجديدة ثم المنعطف الثاني تعويم السفينة الجانحة إيفرجيفن، مؤكدا أنها لحظة أعطتنا الثقة.
 

وأشار إلي أن المنعطف التاريخي الثالث هو اليوم بما شهده من افتتاح توسعات في الموانئ المصرية وإنشاء أول ميناء جاف في مدينة 6 أكتوبر، مؤكدا أن ما يحدث يبين أن لدينا كفاءات تستطيع أن تدير هذه المنظومة العالمية ولكن بأيادي مصرية، ومشروعات تطوير الموانئ سيساعد على استيعاب مزيد من السفن التجارية.
 


 

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