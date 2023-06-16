عقدت تويوتا مؤتمراً إعلاميًا في ديسمبر 2021، لإظهار ما لا يقل عن 15 سيارة كهربائية في شكل نموذج اختباري، تطور بعضها إلى نماذج تسير على الطريق، لكن هناك نموذجًا مهماً لم يصل الى خطوط الإنتاج حتى الآن.

تويوتا تختبر سيارة GR الكهربائية مع علبة تروس يدوية لأول مرة

في الصورة هنا، ألمحت Sports EV إلى سيارة رياضية كهربائية بجزء علوي من Targa وعلامة تجارية Gazoo Racing، في الشهر الماضي تضمنت خارطة طريق الشركة اليابانية منتجات محدثة لنماذج عديمة الانبعاثات من المقرر أن تصل بحلول عام 2026، ولا ينبغي أن يكون مفاجأة كبيرة أن تويوتا تختبر بالفعل سيارة رياضية كهربائية GR.

تويوتا تختبر سيارة GR الكهربائية مع علبة تروس يدوية لأول مرة

صرح رئيس الشركة أكيو تويودا لموقع Autocar أن لديه الفرصة لقيادة نموذج أولي ، لكنه ليس متأكدًا مما إذا كان هذا المشروع سيؤتي ثماره في غضون ثلاث سنوات، وبغض النظر عما إذا كانت هذه السيارة أو تلك ، قال الرئيس التنفيذي السابق إنه يجب أن يكون من الممتع القيادة حتى تكون جديرة بشارة GR حتى لو كانت تفتقر إلى محرك احتراق.

تويوتا تختبر سيارة GR الكهربائية مع علبة تروس يدوية لأول مرة

ومن المثير للاهتمام أن تويودا قال إن أحد الأهداف هو إعطائها علبة تروس يدوية كاملة بدواسة القابض، ليس هذا فقط ولكن من المقرر أيضًا أن تصدر EV الأداء "ضوضاء المحرك حتى لو كنت لا تشم رائحة البنزين." ستكون أوجه التشابه مع السيارات الرياضية التي تعمل بالطاقة التقليدية مهمة للغاية بحيث لن يتمكن الناس من معرفة ما إذا كانت السيارة تعمل بمحرك احتراق ICE أو كهربائي EV.

تويوتا تختبر سيارة GR الكهربائية مع علبة تروس يدوية لأول مرة

قامت لكزس "قسم تويوتا الفاخر" أيضًا بعرض سيارة رياضية عديمة الانبعاثات خاصة بها، ومن المتوقع أن يكون مفهوم الرياضة الكهربائية هو خليفة كهربائي لسيارة LFA التي تعمل بمحرك V10 وقد تم التأكيد بالفعل على الحصول على دليل بدواسة ثالثة وحتى مقياس سرعة الدوران، جنبًا إلى جنب مع الدفع الرباعي، مما يعني وجود محرك كهربائي في المقدمة وآخر في الخلف، ومع هذا المفهوم ، وعدت لكزس بزمن تسارع من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة (100 كم / ساعة) في نطاق منخفض يصل الى ثانيتين ومدى يزيد عن 435 ميلاً (700 كيلومتر).

تويوتا تختبر سيارة GR الكهربائية مع علبة تروس يدوية لأول مرة

يخبرنا المنطق أن الرياضة الكهربائية التي تسير على الطريق من لكزس ستكون أغلى بكثير من سيارة تويوتا الرياضية الكهربائية GR ، والتي قال تويودا إنها ستبدو مثل EV في الخارج.

كانت العلامتان التجاريتان اليابانيتان تتحدثان عن بطاريات الحالة الصلبة لفترة من الوقت ومن المرجح أن تذهب إلى البديل غير المباشر لـ LFA ، وستكلف تخمينات Autocar ما بين 500 ألف جنيه إسترليني (633 ألف دولار بأسعار الصرف الحالية) ، مما يجعلها أغلى بكثير من سيارة LFA الأصلية التي يبلغ سعرها 350 ألف جنيه إسترليني.

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا المعين حديثًا والرئيس كوجي ساتو أنه تم التخطيط لنماذج GR إضافية. بالنسبة إلى 24 Hours of Le Mans في نهاية الأسبوع الماضي ، تم عرض GR Prius Concept ، على الرغم من عدم وجود أي معلومات عن نموذج الإنتاج حتى الآن، وعند الحديث عن سباق التحمل ، تم عرض مفهوم GR H2 Racing Concept التي تعمل بالهيدروجين والتي ستنطلق في حلبة Circuit de la Sarthe في عام 2026.