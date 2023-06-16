عاجل
" دراسات في علوم الحديث ".. كتاب يبرز عناية العلماء بالسنة النبوية أخبار التوك شو.. حياة كريمة توجه رسالة شكر للنائب محمد أبو العينين لدعمه المستحقين بكافة المحافظات..كفاية يا صندوق النكد.. مصطفى بكري يوجه رسالة قوية لـ النقد الدولي زراعة الشيوخ تناقش ملف استيراد حبوب الغلة .. الأحد المقبل أهالي قرية ميت فارس بالدقهلية يشكون من عمود ضغط مائل يعرض حياتهم للخطر أخبار السيارات| 10 موديلات SUV الأكثر مبيعا بالسوق المصري.. أشهر 5 سيارات رياضية في العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

" دراسات في علوم الحديث ".. كتاب يبرز عناية العلماء بالسنة النبوية

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها المتميزة سلسلة (رؤية) للفكر المستنير ، الإصدار الثامن والخمسين من سلسلة "رؤية" باللغة العربية، وهو كتاب : "دراسات في علوم الحديث" من إعداد أ.د/ مصطفى أبو عمارة أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة وبإشراف وتقديم معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.


ويؤكد الكتاب إجماع علماء الأمة من الفقهاء والأصوليين والمحدثين وغيرهم على حجية السنة النبوية المشرفة وأنها المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله (عز وجل)، وأن طاعة الرسول (صلى الله عليه وسلم) من طاعة الله. 


ويبرز عناية العلماء والمحدثين وعلماء الجرح والتعديل وغيرهم بالسنة النبوية المشرفة روايةً وتدوينًا وتنقيحًا وشرحًا ودراسةً. 


ويتناول في أسلوب وافٍ وميسر عددًا من أهم موضوعات علوم الحديث تشمل : تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، وبيان أنواع الضعف ودرجاته، وكذلك تقسيم الحديث باعتبار قائله إلى مرفوع وموقوف ومقطوع، وتقسيمه باعتبار ناقله إلى متواتر وآحاد، مما لا غنى عنه في التعامل مع سنة الحبيب (صلى الله عليه وسلم).

الهيئة المصرية العامة للكتاب رؤية للفكر المستنير كتاب دراسات في علوم الحديث علماء الأمة السنة النبوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجىء من الخطيب بشأن تحقيق الفيفا مع أفشة

الجرام يودع الـ2000 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

عزل زيلينسكي.. تحرك عاجل ضد الرئيس الأوكراني بعد الهجوم المضاد الكارثي

مفاجأة مدوية .. مناصب جديدة لـ مرتضى منصور فى الزمالك

شبانة: صفقات تبادلية بين الأهلي وبيراميدز لحل الخلاف

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الجمعة

نزل 375 جنيها.. مسلسل هبوط الذهب مستمر وعيار 21 تراجع لهذا المستوى

بالبالطو والكاب.. شاهد ابنة محمد رمضان تشعل السوشيال ميديا في حفل تخرجها

ترشيحاتنا

ريحوا الطلاب واهتموا بشكواهم|تعليمات عاجلة لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

سوليفان : لا نتوقع حدوث انفراج في علاقاتنا مع الصين خلال زيارة بلينكن

375 جنيها دفعة واحدة.. هبوط أسعار الذهب اليوم الجمعة 16-6-2023

استشاري أمراض صدرية يكشف عن انتشار مرض فيروسي بسبب عدم استقرار المناخ

أخبار الرياضة ... رد فعل مفاجىء من الخطيب بشأن تحقيق الفيفا مع أفشة ...مناصب جديدة لمرتضى منصور بالزمالك ..عبدالحفيظ يسخر من نجم الأهلي

3 شهور|مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار الآن بعد تصريحات الرئيس السيسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل التكاليف .. طريقة عمل الكيكة الإسفنجية

خلي بالك .. أعراض لتسمم الحمل تسبب الموت

علا غانم وداليا البحيري .. جلسة تصوير لأبطال الجزء الثاني من حريم كريم

من تصميم بيكهام.. انطلاق مجموعة سيارات "فوروسيري إسنشلز" الأولى من مازيراتي

فيديو

لأول مرة.. تسجيل صوتي للعندليب يحسم حقيقة زواجه من سعاد حسني «فيديوجراف»

حقيقة تداول صورة لـ ترامب داخل الحبس بملابس السجن.. اعرف القصة

أعلنت مفاجأة .. القصة الكاملة لـ شائعة انفصال جوري بكر عن زوجها

أزهى عصور التحفيل .. فوز الأهلي خلى جمهور الرجاء يروّقوا الوداد بأغنية سطلانة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ