آثار عين شمس: نسبة نجاح الطلاب في الفصل الدراسي الثاني 99.78%

أعلن الدكتور حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار بـ جامعة عين شمس، أن الكلية انتهت من أعمال امتحانات المستوى الثاني ببرامجه الخمسة وهي الآثار المصرية القديمة، الآثار الإسلامية، الآثار اليونانية والرومانية، علوم الآثار والحفائر، وإدارة المتاحف والمواقع الأثرية .

طريقة الحصول علي نتيجة الفصل الدراسى الثاني

وأضاف الدكتور حسام طنطاوي ، أنه تم رصد النتائج وإعلانها إلكترونيًّا في إطار التحول الرقمي الذي تتبعه جامعة عين شمس من خلال برنامج الكنترول الإلكتروني المعد من قبل خبراء كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة ضمن نظام إدارة الجامعة UMS.

وأشار عميد الكلية، إلى أن الطلاب يمكنهم التعرف على نتائجهم بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بكل طالب من خلال الموقع الرسمي للجامعة.



وأكد عميد كلية الآثار بـ جامعة عين شمس، أن نسبة النجاح العامة في المستوى الثاني بالكلية بلغت 99.78%، في حين تراوحت نسب النجاح ببرامج الكلية ما بين 100% في برنامج الآثار المصرية القديمة، و100% في الآثار الإسلامية، و100% الآثار اليونانية والرومانية، و100%علوم الآثار والحفائر، و98.9% في برنامج إدارة المتاحف والمواقع الأثرية.