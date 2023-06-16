بعد بنزيما.. اتحاد جدة يحسم صفقة عالمية جديدة

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، تعاقد نادي اتحاد جدة السعودي مع النجم الفرنسي نجولو كانتي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي تشيلسي الإنجليزي.



وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" من المؤكد أن كونتي سيلعب في صفوف اتحاد جدة الموسم المقبل، تم إبرام الصفقة ومن المقرر الإعلان عنها قريبا".

وأضاف:" بيان اتحادة جدة سيكون الخطوة المقبلة".



وسيمتد عقد كانتي مع اتحاد جدة حتى صيف 2025، وسيحصل النجم الفرنسي على 100 مليون يورو، وفقا لما ذكره فابريزو رومانو في وقت سابق.



اتحاد جدة يضم بنزيما



يذكر أن نادي اتحاد جدة أعلن مؤخرا ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي ريال مدريد الإسباني.