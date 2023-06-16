انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لعلوم وأمراض الأوردة

انطلقت فاعليات اليوم الأول للمؤتمر السنوي للمؤسسة المصرية الأفريقية لعلوم وجراحة الأوردة "EAVLA" برئاسة الدكتور رشاد بشارة استشاري جراحه الأوعية الدموية، ورائد جراحه الأوعية الدموية بهيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية وبمشاركة خبراء دوليين من مختلف أنحاء العالم من ١٥ جنسية مختلفة من دول ألمانيا، المملكة المتحدة، وفرنسا، هولندا، ايطاليا، روسيا، تركيا، السعودية، الإمارات، الجزائر، المغرب، كوستاريكا، بلغاريا، الهند، جورجيا.

وناقش المؤتمر التقنيات التكنولوجية العلمية الحديثة في علاج أمراض الأوردة والأوعية الدموية من خلال التدريب والتعليم ويشمل ذلك العلاج الدوائي، وتدخلات القسطرة والحقن، والعمليات الجراحية والعلاج بالطرق الطبيعية.

وعلى هامش المؤتمر قال الدكتور رشاد بشارة رئيس المؤسسة ان مشكلات الاوردة في مصر كثيرة وتسبب امراض عدة منها دوالي الساقين، لأسباب بعضها وراثية والوقوف لفترات طويلة، والحمل المتكرر، وأيضا السمنة مشيراً الى ان 50% من المصريين يعانوا من دوالي الساقيين بينما 30% اخرين يعانوا من ارتجاع بالأوردة، فضلا عن الجلطات الوريدية وغيرها.



وأوضح بشارة أن علم أمراض الدوالي تطور بشكل كبير وشهد تقنيات علمية وطبية متطورة مثل تقنية الأشعة التداخلية والتي تشمل تقنيتي إغلاق الأوردة عن طريق الصمغ الطبي، والكى بالليزر والتردد الحرارى.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد جاويش نائب رئيس الجمعية واستشاري جراحة الاوعية الدموية وامراض الاوردة بجامعة الإسكندرية ان علم وجراحة الاوردة شهد تطور تكنولوجي وعلمي كبير خلال الفترة الماضية وخاصة فيما يتعلق بأمراض الجلطات VTE والتي شهدت عدد من التقنيات الحديثة والتي أصبحت الأكثر استخداما وامانا ونسبة نجاحها مضمونة بخلاف الجراحة ومن اهم تلك الطرق الحديثة الاذابة الدوائية للجلطات عن طريق القسطرة، بالإضافة ال تقنية شفط الجلطات عن طريق القسطرة. فضلا عن العلاج التجميلي للدوالي، لافتا ان هناك أدوات وتقنيات طبية حديثة تم استخدامها مؤخرا وهي الحقن الرغوي التصلبي، وأيضا استخدام تقنية الليزر السطحي مع الحقن.

كما أعرب آلان ديفيز أستاذ الأوعية الدموية والجراحة بكلية "امبريال كوليدج لندن" عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر الذي ينُظم لأول مرة في مصر وعن ما توصلت اليه التقنيات الحديثة في علاج الأوردة، وأشار إلى أن العلاج المبكر لأمراض الأوردة باستخدام تقنية الليزر يساعد بشكل كبير على ارتفاع معدلات الشفاء ويقلل من نسب ارتجاع الأوردة بالإضافة الي انخفاض تكلفته مقارنة بالتقنيات الحديثة الأخرى في العلاج.