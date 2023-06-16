ارتفاع أسعار النفط عالميا وسط تفاؤل إزاء الطلب الصيني

تتجه أسعار النفط لتسجيل ارتفاع أسبوعي، اليوم الجمعة، بعد تكبدها خسائر لأسبوعين متتاليين، وسط تفاؤل إزاء ارتفاع الطلب على الطاقة بالصين، أكبر مستورد للخام، وضعف الدولار.

وبحلول الساعة 06:32 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتًا، أو 0.3%، إلى 75.87 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتًا، أو 0.2%، إلى 70.78 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان نحو 3% خلال الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات أمس الخميس، ارتفاع إنتاج مصافي النفط في الصين 15.4% في مايو عنها قبل عام، مسجلة ثاني أعلى مستوى إجمالي على الإطلاق.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، إن من المتوقع أن يواصل الطلب الصيني على النفط الارتفاع خلال النصف الثاني من العام.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات أمس الخميس، ارتفاع مبيعات التجزئة على غير المنتظر في مايو، كما زادت طلبات إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع مقابل سلة من العملات.

ويجعل ضعف الدولار النفط أرخص لحائزي العملات الأخرى، مما قد يعزز الطلب.