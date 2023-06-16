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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشغيل مصانع التمور.. ازرع شجرة مثمرة بالوادي الجديد توفر فرص عمل للشباب

بهاء شوقي
بهاء شوقي

قال بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، إن المديرية تواصل تنفيذ مبادرة ازرع شجرة مثمرة على مستوى مراكز شباب المحافظة بالمراكز الإدارية الخمس.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ مبادرة ازرع شجرة مثمرة شملت زراعة أشجار النخيل والزيتون وأشجار الموالح وغيرها من الأشجار المثمرة لزيادة موارد المراكز، لافتًا إلى زراعة الأشجار المثمرة داخل مراكز، سواء بجوار الأسوار أو على حدود أرض المراكز أو على الأرض غير المستغلة بها.

وأضاف أن الهدف من المبادرة توفير فرص عمل للشباب من خلال تشغيل مصانع التمور، زيادة عدد النخيل بالمحافظة زيادة الإنتاج من محصول من التمور والفاكهة، وتعزيز جهود الدولة المصرية، لتوفير بيئة نظيفة ونشر الوعي البيئي لدى المواطنين والحد من التغيرات المناخية بكافة أنحاء الجمهورية، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 وتحسين البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة.

إزالة فدان تمت زراعته بمحصول الأرز في الوادي الجديد

وفي سياق متصل، أعلن شوقي استمرار حملات التشجير ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية في ملف تغير المناخ، ومضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأشار إلى أن الهدف العلمي من المبادرة الحد من مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، والهدف الاقتصادي مكافحة فقر الغذاء، والهدف الاستراتيجي الحفاظ على رقعة المياه، والهدف العام هو زيادة الرقعة الخضراء ونماء الوعي البيئي.

 

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