الكاف يزف بشرى سارة للأهلي والوداد بشأن دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

أكد تقرير صحفي، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر إعفاء الأهلي والوداد المغربي من خوض الأدوار التمهيدية بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.



وذكر موقع "لو 360 سبورت" المغربي، أن الكاف أعفى أندية الوداد والأهلي والترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي وسيمبا التنزاني وصن داونز الجنوب إفريقي وإنييمبا النيجيري، من خوض الأدوار التمهيدية بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.



وأضاف أن هذه الأندية ستبدأ مشوارها في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بداية من دور المجموعات.

ولفت الموقع المغربي أن قرار الكاف هدفه تفادي تعرض هذه الفرق للإجهاد، بسبب مشاركتها في النسخة الأولى من مسابقة السوبر الإفريقي المقرر في الـ 20 أكتوبر المقبل.

يذكر أن الأهلي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا، الأحد الماضي، بعد التعادل مع الوداد المغربي 1-1، مستفيدا من تفوقه في لقاء الذهاب في القاهرة بهدفين مقابل هدف