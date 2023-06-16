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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور: رسميا الزمالك يمدد تعاقده مع سيف الجزيري

الزمالك
الزمالك

أكد الإعلامي خالد الغندور أن الزمالك جدد تعاقده مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق لمدة موسمين بعد الجلسة التي عقدها اللاعب ووكيل أعماله أمس مع مسئولي النادي الأبيض.


وكتب خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "رسمياً.. الزمالك يمدد تعاقده مع لاعبه سيف الجزيري لمدة موسمين لينتهي تعاقده موسم 2025".

على جانب آخر يستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك وفاركو يوم الجمعة الموافق 23 يونيو الجاري ضمن منافسات دول 16 من بطولة كأس مصر 2023.

وستنطلق مباراة الزمالك وفاركو في تمام الساعة 9:30 ويسعى الزمالك لحصد بطولة هذا الموسم، لتعويض خروجه من دوري أبطال إفريقيا وتراجعه في جدول ترتيب الدوري، حيث تطمح جماهير الفارس الأبيض في تحقيق بطولة هذا الموسم.

 

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