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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خبراء يكشفون حقيقة تورط روسيا في إنفجار سد كاخوفكا

صدى البلد

قال فريق من خبراء القانون الذي يساعد الادعاء الأوكراني في تحقيقه في أسباب انهيار سد كاخوفكا، اليوم الجمعة، إنه من المرجح بشدة أن يكون سبب انهيار السد الواقع في جنوب أوكرانيا هو مواد ناسفة زرعها روسيين.

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بتدمير سد كاخوفكا كحيلة مدعومة من الغرب لتصعيد الصراع، حسبما أفات رويترز.

وانهار السد في الساعات الأولى من صباح السادس من يونيو، ما أدى إلى فيضانات عبر مساحات واسعة من ساحة المعركة في جنوب أوكرانيا، وإغراق الأراضي الزراعية وقطع إمدادات المياه.

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وجاءت في النتائج الأولية لفريق شركة المحاماة اطلعت عليها رويترز:"“ تشير الأدلة وتحليل المعلومات المتاحة، التي تتضمن أجهزة استشعار الزلازل ومناقشات مع خبراء كبار في الإزالة، إلى أن هناك احتمالية كبيرة أن يكون التدمير ناتجا عن متفجرات وضعت سلفا في نقاط حساسة من بناء السد”.

وقال يوسف سيد خان، المحامي أحد المشاركين في المهمة الميدانية في خيرسون، إن نتيجة نسف السد بمتفجرات وضعها سلفا الجانب الروسي هو “جزم راجح بنسبة 80% وأكثر”.

وأضاف في مقابلة أن النتائج لا تستند “فقط على أجهزة استشعار الزلازل وأحد المزودين الرائدين للمعلومات مفتوحة المصدر، لكنها استندت أيضا إلى أنماط الهجوم والهجمات الأخرى التي وثقناها”.

ورفض الخبراء النظرية التي مفادها أن التصدع الكارثي للسد قد يكون سببه سوء الإدارة وحده.

 

 

سد كاخوفكا أوكرانيا خيرسون الزلازل

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