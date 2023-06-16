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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

بينهم مصريون| بيان عاجل من الخارجية بعد غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان

صدى البلد

نعت جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الجمعة ١٦ يونيو الجاري، ضحايا حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية يوم الأربعاء ١٤ يونيو، والذي كان قد انطلق من أمام السواحل الليبية صوب أوروبا، وعلى متنه المئات من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة من بينهم مصريون.

 

وتتابع سفارة جمهورية مصر العربية في أثينا مع السلطات اليونانية المعنية على مدار الساعة، عمليات البحث عن المفقودين وانتشال جثامين الضحايا للتأكد من هوية وأعداد الضحايا من المصريين، كما تتابع وضع الناجين ممن تم التعرف على هويتهم لتقديم الخدمات اللازمة لهم.

 

وإذ تؤكد جمهورية مصر العربية مجدداً، إدانتها بأشد العبارات، استمرار قيام العصابات المنظمة لجرائم الهجرة غير الشرعية باستغلال حاجة البعض ممن يبحثون عن فرص أفضل للحياة والعمل، معرضةً حياتهم لمخاطر الموت وفقدان الأمل. وتؤكد مصر في هذا الصدد، أنها اضطلعت بإجراءات حاسمة على مدار السنوات الماضية لوضع قوانين رادعة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية وكل من تسول له نفسه الانخراط في تنظيمها او تيسيرها، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط الحدود تمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية.

وتتقدم حكومة جمهورية مصر العربية مجددا بخالص العزاء والمواساة لأسر وذوي ضحايا هذا الحادث الأليم، سائلةً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

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