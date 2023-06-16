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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب.. شرطة القصر الكبير تقبض على تشاطو

ارشيفي
ارشيفي

 

أفادت صحيفة هسبريس المغربية بأن  فرقة الأبحاث بمفوضية الشرطة بالقصر الكبير في المغرب تمكنت من إيقاف شخص صدرت بحقه سبع مذكرات بحث في المملكة.


وذكرت مصادر للصحيفة ذاتها أن الموقوف "ع. ع. و." 46 سنة، والملقب بـ"تشاطو"، يشتبه تورطه في ترويج المخدرات الصلبة بمدينة القصر الكبير ونواحيها.

ونبهت المصادر بأن الأجهزة الأمنية تبحث عن المشتبه به منذ أزيد من ثلاث سنوات.

يشار إلى أن النيابة العامة أمرت بوضع الموقوف تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تجريه مفوضية الشرطة بالقصر الكبير من أجل تقديمه إلى العدالة ومتابعته بحسب المنسوب إليه. 

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