ضبط راكب في مطار القاهرة بحوزته 312 شيشة إلكترونية مهربة| صور

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من الشارقة استوقف حسن شرف مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة اسماء محمد إبراهيم مأمور الجمرك والتي تلاحظ لها وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب.

قام أحمد البسيوني مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ١ بتكليف شيماء علي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها، تم تشكيل لجنة مكونه من سيد فؤاد و شيماء علي مامورا الجمرك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها ٣١٢ عبوة من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها.

أمر فتحي فوزي شوكت مدير الإدارة الثانية بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم لسنة ضد الراكب بعد العرض علي كل من زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ١ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.