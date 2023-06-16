المصل واللقاح: الصحة العالمية تعلن مصر خالية من فيروس سى خلال أسابيع

وجه الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإطلاقة العديد من المبادرات الصحية التي ساهمت في القضاء على الأمراض من بينها فيروس سي.



وأضاف الدكتور أمجد الحداد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، اكتشاف الأمراض في بدايتها من خلال المبادرات الرئاسية ومعالجتها وفر الكثير من الأموال على الدولة حال انتشار هذه الأمراض، لافتا إلى أن مرضي فيروس سي يتعرضون للفشل الكبدي وسرطان الكبد، وتم القضاء على هذه الأمراض بفضل المبادرات الرئاسية.

إنجاز صحي



تابع رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، سيتم إعلان خلو مصر من فيروس سي خلال الأسابيع المقبلة من قبل منظمة الصحية العالمية في إنجاز صحي يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن هذه المبادرات حافظة على صحة الشباب من خلال الكشف المبكر عن الأمراض ومعالجتها في بدايتها.

