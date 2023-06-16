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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لليوم الثاني.. القبض على مصريين بالسعودية لترويجهم لحملة حج وهمية

ارشيفي
ارشيفي

ألقت شرطة العاصمة المقدسة مكة المكرمة بالسعودية القبض  على مقيم ووافدين بتأشيرة زيارة لترويجهم لحملة حج وهمية وبيع أساور حاج غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ضبط بحوزتهـم مبالغ مالية.

وذكرت مديرية الأمن العام السعودية في بيان لها عبر صفحتها على تويتر أن المقيم والوافدين بتأشيرة زيارة ينتمون للجنسية المصرية  حيث جرى إيقافهـم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهـم إلى النيابة العامة.

وفي ذات السياق؛ أهاب الأمـن الـعـام السعودي  مواطنيه والـمـقـيـمـيـن الالتزام بأنـظـمـة وتعليمات الحج والعمرة، محذرا في الوقت نفسه من حملات الحج الوهميـة، والإبلاغ عنهـا بالاتصال بالرقميـن (911) فـي مناطـق مكـة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.


وكانت  شرطة منطقة مكة المكرمة بالسعودية في وقت سابق من الأمس ألقت القبض على مقيم مصري لترويجه لحملات حج وهمية وبيعه أساور حاج غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق صحيفة عكاظ؛ فقد جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

لترويجه لحملات حج وهمي.. القبض على مصري بالسعودية

الأمن العام السعودي يحذر من الاستجابة لحملات الحج "الوهمية"

السعودية الأمن العام السعودي العاصمة المقدسة النيابة العامة حملات الحج الوهمية شرطة منطقة مكة المكرمة

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