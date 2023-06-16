ماجي الحلواني : عبد الله السعيد خليفة حازم إمام في صنع الأهداف

قالت الدكتورة ماجي الحلواني عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، إن ابنها أشرف إمام انفعالي لكن حازم هادئ وطيب.



وأضافت الحلواني خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن نجلها أشرف إمام كان مهاجما في الزمالك وأصبح طيارا فيما بعد.



واستطردت الحلواني قائلة: كنت أطلق على حازم إمام صانع الأهداف وخليفته حاليا اللاعب عبد الله السعيد الذي يلعب لنادي بيراميدز.



وقالت الحلواني: حمادة إمام كان يوصيها دائما على حفيداته وتوفى فجأة، موضحة: دخلت لقيته ممدد على الكنبة وكان مات، كانت صدمة كبيرة أوي، ومن وقتها مبعرفش أنام في بيتي لوحدي.



برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع ٨ مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.

