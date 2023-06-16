عبد المنعم سعيد: مصر دولة كبيرة ذات مركز مهم في الإقليم| فيديو

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر دولة كبيرة في العالم، نظرا لمركزها في الإقليم وتوجهاتها التاريخية وغيرها.

وأضاف «سعيد»، خلال لقاء ببرنامج «ثم ماذا حدث»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، أن خريطة الطريق بعد ثورة 30 يونيو قادت إلى تعديل الدستور وتشكيل وزارة جديدة مشكلة من الإصلاحيين وغيرها بقيادة الرئيس حينها المستشار عدلي منصور، والبلد مدينة له لهذه النقلة الكيفية.

ولفت أن القوات المسلحة بدأت في مواجهة العمليات الإرهابية خاصة بعد الذي حدث في «رابعة»، ومن هنا بدأ الاشتباك مع العالم الخارجي، خاصة أن العالم الغربي لديه تصور خاطئ حول فكرة ميكانيكية الديمقراطية.