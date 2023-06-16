ماجي الحلواني: تمنيت ولادة بنت أثناء حمل حازم إمام ولبسته فساتين بينك

قالت الدكتورة ماجي الحلواني أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة إن مساوئ السوشيال ميديا أكثر من مزاياها، متمنية وجود رقابة على السوشيال ميديا لمنع البذاءة والكراهية.



وأضافت ماجي الحلواني، خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامج بالخط العريض على شاشة الحياة: نحتاج إلى برامج ثقافية موجهة للشباب لتشكيل الوعي.



وعن رأيها في نادي الزمالك حاليا قالت الحلواني أن نادي الزمالك يحتاج لصفقات جديدة وقوية وتدعيم الفريق الأول بالناشئين.



وأبدت الحلواني خوفها على المنتخبات القومية قائلة: "للأسف المنتخبات ضعيفة جدا وربنا يستر على المنتخب".



كما تحدثت العميد الأسبق لكلية بجامعة القاهرة، عن كواليس حضورها نهائي مسابقة الكابيتانو بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: كان يوم جميل أوي، وحسيت إني طفلة.



وكشف الحلواني خلال الحلقة، عن مقترحها لنجلها حازم إمام، عضو مجلس اتحاد كرة القدم، بشأن إجبار كل نادي بالدوري العام إشراك 3 لاعبين من الناشئين.



وحكت الحلواني، ذكريات ميلاد حازم إمام، موضحة: كنت هموت على بنت، جبت كل فساتين حازم بينك، فضلت ملبساه بينك لغاية ما والدي زعق.



وردت الحلواني أيضا خلال الحلقة عن أنباء إجبار ابنها حازم إمام على الاعتزال، قائلة: نفسه اتسدت.

ووجهت الحلواني رسالة للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي قائلة: ربنا يوفق الأهلي حظهم حلو.. ادينا شوية من حظ الأهلي.



واختتمت د. ماجي الحلواني لقائها بالإفصاح عن هديتها للرئيس قائلة: أهديت للرئيس السيسي كتابي امبراطورية إمام الكروية".



يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع ٨ مساء تقديم الاعلامية إيمان أبو طالب.