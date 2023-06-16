دينا الشربيني توجه رسالة لـ تامر حسني بعد طرح أغنيته الجديدة

وجهت الفنانة دينا الشربيني رسالة للنجم تامر حسني وذلك بعدما طرح أغنية هرمون السعادة ضمن أغاني فيلم تاج المقرر عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى.

وشاركت دينا الشربيني مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، تهنئ من خلالها الفنان تامر حسني، وعلقت عليها: «مبروك يا تيمو الأغنية حلوة أوووى.. انتظروا فيلم تاج».



ورد تامر حسني على دينا قائلا: «الله يبارك فيكي وبالصلاة عالنبي هرمون سعادة بإذن الله حلاوتك يا ديدي أنتي وأستاذة إيليي».

فيلم تاج

تدور أحداث فيلم «تاج» حول «حسن» تامر حسني، شخصية ذات طباع مختلف ويعاني من مرض نفسي وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصبا عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

أبطال فيلم تاج

ويشارك تامر حسني في بطولة فيلم تاج عدد من النجوم، أبرزهم، ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، وحجاج عبد العظيم، إضافة إلى ضيوف الشرف، على رأسهم الفنان إياد نصار، ومحمد عبد الرحمن، وعصام السقا، والفيلم من إخراج سارة وفيق.