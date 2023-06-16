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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أزهري: زواج المساكنة وفقا للشريعة الإسلامية يعني «الفاحشة»

عصام الروبي
عصام الروبي

أكد الدكتور عصام الروبي، من علماء الأزهر الشريف، أن زواج المساكنة في الشريعة الإسلامية، يعني «الفاحشة»، أو «الزنا»، مشيرا إلى أن الدعوات الهدامة تطالب بأشياء هدامة ومخربة، منها زواج المساكنة.

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وأضاف العالم الأزهري، خلال حواره ببرنامج “علامة استفهام”، أنه لا يمكن لأحد أن يحلل شيئا حرَّمه الله، فـ«المساكنة» بالمفهوم الحالي «حرام».

ولفت إلى أن الزواج يجب أن يكون موثَّقًا، ويكون وفق الشروط التي وضعها الإسلام، فالزواج ليس محل تجارب بين الرجل والمرأة.

وأشار إلى أنه يحذر من الأشخاص الذين يروجون لأشياء غير إسلامية، وتكون تلك الأشياء هدامة.

الازهر الشريف الأزهر عصام الروبي علماء الأزهر الشريف

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