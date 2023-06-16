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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل يجوز للمرأة الحج دون محرم.. داعية يوضح

صدى البلد

كشف الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب جامع عمرو بن العاص، الحكم الشرعي لحج المرأة دون محرم.

 

وقال عزام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” والمذاع عبر قناة المحور:" الأصل في سفر المرأة أن تسافر مع ذي محرم، مستدلا بحديث الرسول –صل الله عليه وسلم- "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم".

وأوضح أنه إذا تحقق أمن الطريق والأمن على المرأة ومعها صحبة طيبة فلا مانع من سفرها للحج بمفردها مع موافقة المحرم.

وعن مدى علم المتوفى بمن يدعو له ويتصدق له بعد وفاته، أوضح أنه بمجرد أن يموت الإنسان ويدخل القبر فأنه ينتقل للحياة البرزخية، ولكن الأموات يشعرون بالأحياء، ويفرحون عندما يُقرأ لهم القرآن، أو يتصدق أحد لهم.

الحكم الشرعي إمام وخطيب جامع عمرو بن العاص الشيخ يسري عزام حكم الشرع المصري أفندي

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