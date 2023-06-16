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برلمان

برلمانى : إنشاء الموانئ وتوسعاتها تدعم تحول مصر لمركز للتجارة العالمية

النائب محمود الضبع
النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات

قال النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قطاع النقل البحري يحظى باهتمام كبير من الدولة حيث يظهر ذلك من خلال الإنشاءات الجديدة للموانى بمختلف المناطق الإستراتيجية علي مستوى الجمهورية واستغلالها الإستغلال الأمثل في النهوض بهذا القطاع.

مركز للتجارة العالمية 

أكد “ الضبع ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن توقيع بروتوكول إنشاء "خط التجارة العربى" مع الأردن والعراق للتصدير لأوروبا وأمريكا، يأتي في ظل جهود مصر لأن تصبح مركزا للتجارة العالمية، علاوة علي تيسير حركة العمليات التجارية ومضاعفتها.

 أشار وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إلي أن الفترة الحالية تشهد خطوات غير مسبوقة في تهيئة البنية التحتية للموانئ المصرية بالبحرين المتوسط والأحمر، من أجل الإرتقاء بمنظومة النقل ومنحها القدرة علي المنافسة العالمية، معقبا " علي سبيل المثال ميناء اسكندرية يسبق العديد من الموانئ الدولية في التكنولوجيا المستخدمة والتوسعات وأطوال الأرصفة وغيرها.

وأستطرد النائب : الإضافة حاليا لأرصفة البضائع بالموانئ، تتم بالكيلو مترات مما يعد إنجازا لمنظومة التجارة البحرية حيث تخطت الإضافة لأكثر من 100 كيلو متر، فضلا عن إنشاء محطات متعددة الأغراض مثل محطة “ تحيا مصر”.

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وقال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه لا يمكن أن تقوم شركة واحدة بعمل جميع الأرصفة والموانئ في مصر، ولكن هناك تعاون مع شركات عالمية.

وأعلن وزير النقل، الوزير كامل الوزير عن تدشين ما يسمى بـ خط التجارة العربي، بالتعاون مع دولتي الأردن والعراق، عن طريق الموانئ المصرية، موضحا أن تم عمل برتوكول تعاون لخط التجارة العربي لنقل بضائع الأردن والعراق ودول الخليج، عبر النقل البري، إلى منطقة العقبة، وعبر العقبة إلى طابا عن طريق عبارات النقل، ما يساهم في تعظيم الموانئ وحركة التجارة.

وأضاف الوزير، خلال افتتاح محطة تحيا مصر، متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، أمس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم التنسيق مع كل الجهات الأمنية والقوات المسلحة لتعظيم حركة التجارة، والموانئ المصرية، وخدمة الأشقاء العرب في منطقة الخليج، والأردن والعراق، وذلك لنقل صادراتهم للعالم عبر الموانئ المصرية.

وأكد أن خط التجارة العربي، يستهدف نقل بضائع الأردن والعراق ودول الخليج بريا، وباستخدام السكك الحديدية وصولا إلى منطقة العقبة، مشيرا إلى أن شركة الجسر العربي للملاحة تنقل بضائع الأردن والعراق ودول الخليج من العقبة إلى طابا ونويبع باستخدام عبارات الشركة المملوكة لـ مصر والأردن والعراق.

وعن إسهامات خط التجارة العربي، أوضح وزير النقل، أن خط التجارة العربي يساهم في انتقال الصادرات الأردنية والعراقية إلى دول أوروبا والولايات المتحدة، مشيرا إلى الاتفاق مع شركة سي إم إيه، على النقل بنظام الفراغات، على المراكب التي تأتي لمنطقة بورسعيد.

النقل وزير النقل خط التجارة العربي البضائع مجلس النواب النقل البحري

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