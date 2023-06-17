بيراميدز يقطع الطريق على الزمالك ويقدم عرضا قويا لـ طارق حامد

كشف مصدر مقرب من طارق حامد لاعب وسط فريق اتحاد جدة السعودي عن تطورات موقف اللاعب مع ناديه في الفترة المقبلة.

وشهدت الأيام الماضية أنباء حول اقتراب رحيل طارق حامد عن صفوف اتحاد جدة السعودي، في ظل اقتراب الأخير من التعاقد مع النجم الفرنسي كانتي لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي.

وأكد المصدر أن طارق حامد حتى الآن لاعب ضمن صفوف اتحاد جدة، مشيراً إلى أن مسؤولي النادي السعودي لم يناقشوا معه فكرة الرحيل عن النادي حتى الآن ولم يتم إبلاغه بأي شيء.

وشدد المصدر على أن بعض الوسطاء من نادي بيراميدز تواصلوا مع طارق حامد في الأيام الماضية، للاستفسار منه عن حقيقة رحيله عن صفوف اتحاد جدة.

وأكد المصدر أن طارق حامد لن يناقش أي عروض خلال الوقت الحالي إلا إذا تم إبلاغه برحيله الرسمي عن الاتحاد، ويركز حالياً مع فريقه، ويسعى للتعافي سريعاً من الإصابة التي يعاني منها، وأبعدته عن المباريات الأخيرة لاتحاد جدة في الدوري السعودي، حتى يكون جاهزاً لبدء فترة الإعداد مع فريقه الشهر المقبل.