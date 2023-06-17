عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل طفل القليوبية لسرقة هاتفه المحمول

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين محاكمة المتهمين بقتل طفل وسرقة هاتفه المحمول. 


وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين وهما، محمد ع ح، ومحمد ا ش؛ لمحكمة الجنايات لأنهما في غضون شهر ديسمبر من عام 2022 قتلا عمدًا المجني عليه الطفل زياد أشرف سعيد علي عطية، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله عقب استدراجهما له إلى إحدى المناطق النائية إثر اتفاق سابق بينهما لسرقة متعلقاته، هاتف محمول ومبلغ مالي، وخوفا من كشف أمرهما بعدما هددهما المجني عليه. 


كما اصطحب المتهمان إلى حيث مكان مقتله وما أن وصلا رفقته حتى أسقطه المتهم الثاني أرضا وجلس المتهم الأول عليه صوب قدمه ممسكا يداه حال قيام المتهم الثاني بالإطباق على عنقه بيده، مستمرا في الإطباق عليها حتى لفظ أنفاسه.


وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول جذب هاتف المجني عليه عنوة وسلمه للمتهم الثاني وطلب منه إخراج ما بحوزته من أموال واستطالت يده جيب بنطاله وأخرج المبلغ المالي وقدره مائة وخمسون جنيها كانت بحوزته بعدما هدداه بإخراجها وتمكنا بتلك الوسيلة من هاتفه المحمول والمبلغ ثم أنهيا حياته بالخنق حتى الموت.

القليوبية قتل طفل محكمة جنايات بنها بالقليوبية محكمة جنايات جنايات بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو نزل 13 جنيها| زلزال يضرب أسعار الأرز وهذا سعره الأن في المحلات

600 جنيه كاملة|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

شوية من حظ الأهلي | ماجي الحلواني توجّه رسالة مهمة لـ الخطيب

سأغتنمها فورًا.. بيرسي تاو يصدم الجماهير بشأن بقائه مع الأهلي

حديد عز يتراجع 2000 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن

أحمد حسن: عرض خليجي مغرٍ لحارس مرمى الأهلي

طبيب الأهلي يكشف مفاجأة عن عودة أكرم توفيق

مش بيبعت صور وفويسات .. عطل مفاجئ يضرب واتساب في مصر وبعض دول العالم

موضوعات متعلقة

ماما ماتت..التفاصيل الكاملة لـ مقتل وفاء على يد زوجها أمام أطفالها بالقليوبية..صور

مصرع شخص سقط من الطابق الرابع من منزله بالقليوبية

إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة على طريق بنها الحر بالقليوبية

ترشيحاتنا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 | الطلاب المكفوفين يؤدون اللغة العربية اليوم

أول تعليق أمريكي على زيارة أمير قطر للعراق

بيراميدز يقطع الطريق على الزمالك ويقدم عرضا قويا لـ طارق حامد

تفقد الرئيس السيسي أعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة يتصدر اهتمامات الصحف

الطقس اليوم| احذروا التعرض للشمس.. الأجواء شديدة الحرارة

دعاء يذهب الخوف .. اللهمَّ أنزل سكينتك على قلبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتاتو وفستان لافت...غادة عبد الرازق تثير الجدل بهذه الإطلالة

حقيقة خناقة ستات على الجاتوه في فرح .. اعرف القصة

إلغاء رحلة طيران أمريكية قبل ثواني من إقلاعها لسبب صادم..اعرف القصة كاملة

عروض فنية للكبار والصغار.. ثقافة الإسماعيلية تختتم قافلتها بقرية الوراورة

فيديو

حقيقة خناقة ستات على الجاتوه في فرح .. اعرف القصة

اصطادت سمكة قرش وطبخته.. شيف مصرية تثير جدلا على السوشيال ميديا

إحنا إللي أكلنا القرش.. بلوجر تستغل التريند وتطبخ سمكة كاملة

اتجوز 11 مرة.. حكاية منتج شهير خدع بنات الناس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ