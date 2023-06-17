ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير البرقوق يوميا؟

عصير البرقوق هو أحد العصائر الطبيعية ،مما يجعله من المشروبات الصيفية المفيدة لصحة الجهاز الهضمي، ويحتوي عصير البرقوق على قيمة غذائية وصحية عالية للجسم، فالحصول على كأس من عصير البرقوق يومياً يحمي صحة الجسم ضد العديد من الأمراض ،وتعد فائدة عصير البرقوق و أهميته لكونه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، الهامة للصحة، كذلك يحتوي على فيتامين متعددة ونسبة عالية من فيتامين سي، هذا بالإضافة لنسبة مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها ووفقاً لموقعFood today نذكر فوائد تناول عصير البرقوق يوميا.

أهم الفوائد الصحية لعصير البرقوق :

يساهم عصير البرقوق في إنقاص الوزن، لأن الألياف المتوفرة به تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، مما يقلل من الاستهلاك اليومي للسعرات الحرارية.



يساعد عصير البرقوق على تقوية العظام وحمايتها من الإصابة بالكسور والهشاشة، لاحتوائه على الكالسيوم وفيتامين د والزنك، فضلًا عن معدن البورون، الذي يحافظ على كثافة العظام عند التقدم في العمر.

يساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج، كما يتميز باحتوائه على مادة السوربيتول، التي تعمل كملين للبراز، وبالتالي، تقل فرص الإصابة بالإمساك عند المواظبة على تناوله.



عند شرب نصف كوب من عصير البرقوق، يوميا يحصل الجسم على على 637 ملليجرام من البوتاسيوم، الذي يقدم لصحة القلب الفوائد التالية:

تنشيط الدورة الدموية ،تقوية عضلة القلب.

تنظيم ضربات القلب ،ضبط ضغط الدم.

الحفاظ على توازن السوائل والأملاح بالجسم.

ويساعد عصير البرقوق أيضًا على خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم، بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة والألياف القابلة للذوبان في الماء.

يساعد عصير البرقوق على تقوية العظام وحمايتها من الإصابة بالكسور والهشاشة، لاحتوائه على الكالسيوم وفيتامين د والزنك، فضلًا عن معدن البورون، الذي يحافظ على كثافة العظام عند التقدم في العمر.



يمكن الاعتماد على عصير البرقوق لعلاج الأنيميا والوقاية منها، لاحتوائه على معدن الحديد، الذي يعمل على إنتاج هيموجلوبين الدم، المسئول عن إرسال الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

يساعد على ضبط نسبة السكر بالدم ويحمي من ارتفاعه المفاجئ ، بالإضافة يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج وفيتامين أ والذي يساعد على تحسين البشرة ونضارتها.

يساعد على الحماية من الإصابة بالزهايمر ،كما يؤخر ظهور التجاعيد والشيخوخة.

عصير البرقوق يمكن أن يساعد في علاج مشكلة ارتفاع ضغط الدم، والتي توصف بأنها السبب الرئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية،

تساهم الألياف الموجودة بعصير البرقوق في التخلص من المشكلات المرتبطة بعملية التبول، مثل صعوبة التبول وفرط نشاط المثانة وسلس البول.