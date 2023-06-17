عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح

قرار رائع اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مجمع مقابر للخالدين، هذا القرار يأتي حفاظا على التراث الإنساني الخالد الذي تحتويه هذه المقابر التي يهددها خطر الانهيار بسبب عوامل التعرية والمياه الجوفية، وكنت قد كتبت في أبريل الماضي عمودا في نفس المكان بعنوان “من ينقذ كنز المقطم” عن مقابر بعض الصحابة عليهم رضوان الله وسلامه، بمنطقة المقطم، طالبت فيه بترميم هذه المقابر وجعلها مزارا سياحيا لما تحتوية من تراث انساني رائع، وطراز معماري فريد.

وعلى رأس هذه الكنوز قبر الصحابي الجليل عمرو بن العاص، قائد الجيوش الإسلامية الذي فتح مصر عام 640، ومؤسس مدينة الفسطاط والذي جعلها عاصمة لمصر، ومقبرة "ذو النون المصري" أستاذ علوم القرآن والحديث، وقبر الزاهدة المتصوفة، رابعة العدوية، وغيرهم.

ودعوت يومها وزير السياحة والآثار أن يقوم بزيارة هذه الأماكن وأن يسلط عليها الضوء ويعطي تعليماته ببدء الترميم ووضعها على الخرائط السياحية بلا اجابة ولا رد فعل.

ولذلك أثلج قلبي تدخل الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي للحفاظ على التراث الإسلامي وحفظ ذاكرتنا التى قد يطويها النسيان، وجاء في البيان: أن سيادته أمر بتشكيل لجنة لنقل المقابر "وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، كما أضاف البيان أن الرئيس وجّه "بإنشاء "مقبرة الخالدين" في موقع مناسب، لتكون متحفا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن، على أن تتضمن أيضاً متحفاً للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية.

أتمنى أن يتم نقل مقابر الإمام الشافعي والصحابة مع جدرانها الأثرية واللوحات الإسلامية الرائعة الموجودة بها، ويصبح مكانا  للخالدين بكل تراثه وآثاره وكنوزه المبهرة.

وأن يصبح هذا المكان مزارا سياحيا وتعليميا لأولادنا في المدارس ويبرز تاريخنا أمام السائحين الأجانب، وأن يكون بجوار كل مقبرة قصة صاحبها وتاريخه وإنجازاته. 

كما أتمنى لو تصبح متحفا مفتوحا للتراث يشرح تاريخنا الإسلامي ويركز الضوء على أصحاب هذه المقابر وقصصهم الملهمة وما قدموه من أعمال وبطولات.  

شكرا سيادة الرئيس فقد تعودنا منكم الرعاية والاهتمام، وأن تتدخل دائما لصالح الوطن والمواطن والحفاظ على تراث مصر وكنوزها وقيمها الحضارية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البوكس بكام؟ السجائر تثير حيرة المستهلكين.. وهذا سعرها الحقيقي والرسمي

الكيلو نزل 13 جنيها| زلزال يضرب أسعار الأرز وهذا سعره الأن في المحلات

600 جنيه كاملة|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

الزمالك يقترب من حسم صفقة جزائرية.. تفاصيل

هل انخفض ثمن الأضاحي؟ مفاجأة في أسعار اللحوم بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية اليوم

اقتراب الصيف الفلكي|موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. وهذا موعد الذروة

طبيب الأهلي يكشف مفاجأة عن عودة أكرم توفيق

حديد عز يتراجع 2000 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن

ترشيحاتنا

وزير التربية والتعليم يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة في الإسماعيلية

عشر ذي الحجة.. أفضل أيام الله وأحب الأعمال

أرخص سيارة من فورد فى مصر .. اعرف أسعار كل الموديلات

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 17 يونيو 2023

الأعلى للجامعات يحدد تفاصيل رسوم اختبارات القدرات بعد قليل

هجمة غير متوقعة| الأرصاد تكشف مفاجأة حول طقس الـ 24 القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير البرقوق يوميا؟

توقف عنها فورا.. 7 أطعمة تضر أسنانك في الصيف

البوكس بكام؟ السجائر تثير حيرة المستهلكين.. وهذا سعرها الحقيقي والرسمي

صحي ولذيذ .. طريقة عمل خبز السبانخ للشيف دعاء السمنودي

فيديو

الغناء ما بيسبنيش.. محمد منير: بعد وفاة أمي دخلت الحمام وغنيت

حقيقة خناقة ستات على الجاتوه في فرح .. اعرف القصة

اصطادت سمكة قرش وطبخته.. شيف مصرية تثير جدلا على السوشيال ميديا

إحنا إللي أكلنا القرش.. بلوجر تستغل التريند وتطبخ سمكة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ